Пространство свободы и простора с атмосферой творчества
ТК Гудок открыт с 28 декабря 2016 года и каждый день открывает для гостей и жителей Самары что-то новое
Гуд’ОК - это пространство, наполненное жизнью, где есть место впечатлениям и интересным историям. Тут звучит настоящий гудок поезда, что настраивает на романтику путешествий и радость встреч с родной Самарой.
Популярная площадка для творцов и ценителей искусства
Идеальное место для проведения мероприятий
Фотосессии
Культурные мероприятия
Праздники
Творческие выставки
Визитная карточка ТК Гуд’ОК - длительные и увлекательные прогулки
По торговому комплексу можно путешествовать
Красивая архитектура торгового комплекса
Разработана одним из ведущих зарубежных агентств
Арт-объект с уютной обстановкой
Панарамные окна и большое обилие света
Расположен в самом сердце старого города
ТК Гуд’ОК находится в историческом и деловом центре Самары с удобными подъездными путями