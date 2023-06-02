ТК Гудок открыт с 28 декабря 2016 года и каждый день открывает для гостей и жителей Самары что-то новое

Гуд’ОК - это пространство, наполненное жизнью, где есть место впечатлениям и интересным историям. Тут звучит настоящий гудок поезда, что настраивает на романтику путешествий и радость встреч с родной Самарой.