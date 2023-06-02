г. Самара, ул. Красноармейская, 131
Ежедневно
с 10.00 до 22.00
8 (846) 372-40-48 Как добраться
г. Самара, ул. Красноармейская, 131
Ежедневно с 10.00 до 22.00
Как добраться

Гуд’ОК

- это жизнь
Тут всегда интересно!
Подробнее
Самый большой и стильный
торговый центр в Самаре
ТК Гуд’ОК – слышно на весь город
2,7
тыс кв. м
Гигантская площадь
торгового комплекса
9
тыс кв. м
Локаций для досуга
всей семьи
4
Площадки
Для разнообразного
развлечения детей
5
тыс. авто
Большая 6-этажная
парковка
40
Маршрутов
Общественного транспорта
в 1-2 минутах от ТК
5
Минут
Пешком
до ЖД вокзала
Огромная территория
открытий и впечатлений
Каждый для себя найдёт
что-то интересное
Магазины
и любимые бренды Скейт-парк
и 4 детских
площадки Вкусные
рестораны Комфортабельный
кинотеатр Исторический
музей Компьютерный клуб и арена
виртуальной реальности
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  • Фестиваль Gud’OK DANCE 29 июня!
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Концерт
Праздник
Фестиваль
Выставка
Конкурс
Спортивные соревнования
Все мероприятия
Все бренды
в одном месте
Широкий ассортимент популярных
товаров от самых известных брендов
Все бренды
Целый мир шопинга, искусства
и развлечений в одном месте
Уникальная реальность внутри города
Новинка
02.06.2023
MODIS открылся! FAMILIA
Акция
22.05.2023 - 20.06.2025
В салонах HENDERSON стартовала акция «Торжественный образ» HENDERSON
Все новости и акции
Пространство свободы
и простора с атмосферой
творчества
ТК Гудок открыт с 28 декабря 2016 года и каждый день открывает для гостей и жителей Самары что-то новое
  • Гуд’ОК - это пространство, наполненное жизнью, где есть место впечатлениям и интересным историям. Тут звучит настоящий гудок поезда, что настраивает на романтику путешествий и радость встреч с родной Самарой.
Популярная площадка для творцов
и ценителей искусства
Идеальное место для проведения мероприятий
Фотосессии
Культурные
мероприятия
Праздники
Творческие
выставки
Визитная карточка ТК Гуд’ОК
- длительные и увлекательные прогулки
По торговому комплексу можно путешествовать
Красивая архитектура торгового комплекса
Разработана одним из ведущих зарубежных агентств
Арт-объект с уютной обстановкой
Панарамные окна и большое обилие света
Расположен
в самом сердце
старого города
ТК Гуд’ОК находится в историческом и деловом центре Самары с удобными подъездными путями
Как к нам добраться